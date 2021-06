Ein Rezept für 4 Personen von Michael Huneck aus Bad Wildungen.

Zutaten:

2 Esslöffel Butter

100gr. gemahlene Mandeln

1 Zwiebel

200gr Broccoli

1 kleine Zucchini

2 Esslöffel Öl

Salz und Pfeffer

20g getrocknete Tomaten

4 Stiele Thymian

3 Eier

3 Esslöffel Milch

40gr. geriebenen Parmesan

2 Esslöffel Pinienkerne

Zubereitung:

Ein Muffinblech mit Butter auspinseln und mit gemahlenen Mandeln ausstreuen. Den Rest der Mandeln aus dem Muffinblech schütten und aufbewahren.

Die Zwiebeln fein würfeln, Zucchini klein würfeln, die Broccoliröschen ca. 2cm klein schneiden und die Broccolistiele schälen und in kleine Würfel schneiden. Alles in einer Pfanne in Öl andünsten und mit Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze ca. acht Minuten abgedeckt dünsten, zum Schluss die getrockneten Tomaten in kleine Stücke schneiden und zusammen mit den Thymianstängel hinzugeben.

Für die Eiermandelmasse die Eier schaumig schlagen und mit den restlichen Mandeln, 3 Esslöffel Milch und dem geriebenen Parmesan verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das gedünstete Gemüse in die Muffinformen geben, mit der Eiermandelmasse übergießen und mit Pinienkerne verzieren.

Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und die Muffins ca. 15 Minuten im Ofen überbacken Dazu passt ein Tomatensalat mit Zwiebeln.



Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 29.06.2021, 20:15 Uhr