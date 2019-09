Ein Rezept für 4 Personen von Sven Maximilian Seib aus Offenbach-Bieber

Zutaten:

8 Harzer Käse mit Kümmel

3 Zwiebeln

ca. 5 EL Rapsöl

ca. 6-7 EL Haushaltsessig

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Zwiebeln schälen, in schmale Ringe schneiden und nochmal halbieren. Handkäs halbieren (um ihn später besser aufstießen zu können), beides in eine Schüssel geben, Öl und Essig hinzufügen, vermengen. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Vor dem Servieren auf Holzstäbchen aufspießen. Am besten 24 Stunden im geschlossenen Behältnis im Kühlschrank ziehen lassen. Danach schön anrichten.

Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 01.10.2019, 20:15 Uhr