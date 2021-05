Ali Güngörmüs ist für „Kochs anders“ auf Inspirationsreise in der nordhessischen Badestadt Bad Wildungen. Der leidenschaftliche Hobbykoch und Autolackierermeister Michael Huneck hat ihn eingeladen. Er will den Münchner Spitzenkoch von seinem Wolfsbarsch in der Salzkruste überzeugen, mit Oktopus, Safrankartoffeln, Spinat und grünem Spargel. Stress bekommt der Gastgeber, weil er kurzfristig seine geplante Vorspeise ändern muss – er hat keine Venusmuscheln bekommen und muss auf Gemüsemuffins umschwenken. Gemeinsam mit Ali Güngörmüs geht Michael Huneck am nächsten Tag in der Bad Wildunger Altstadt einkaufen. Ali hat sich inspirieren lassen und benötigt Zutaten, um Michaels Menü „anders“ zu kochen. Beim Einkaufsbummel muss er im Kurbad auch die Helenentalquelle probieren, und beim bekannten Patissier Christian Bach wird der Münchener mit Bayerisch Creme überrascht.