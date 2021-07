Profikoch Ali Güngörmüs begibt sich in dieser Folge von „Kochs anders“ auf Inspirationsreise von München an den nordhessischen Edersee, den größten Stausee Hessens. Direkt an der Sperrmauer wohnt seine Gastgeberin Graziella Lindner mit ihrem Mann Jens und Hündin Nera. Die hochambitionierte Hobbyköchin und Foodbloggerin hat eine Menge Fernseherfahrung. Ob sie es schafft, Ali mit einem alten Familienrezept ihrer spanischen Mutter zu überzeugen? Das geschmorte Kaninchen in Rotweinsoße muss der Gourmetkoch am nächsten Tag anders nachkochen. Beim Einkauf in Waldeck begleitet ihn Graziellas Mann- mit einem ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel. Ob er alle Zutaten vor Ort bekommt? Und wer weiß, vielleicht schafft es die neue Inspiration des Kaninchens auf die Speisekarte von Alis Münchner Restaurant "Pageou".