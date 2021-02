"Wildvariation to go" von Ali Güngörmüs Ein Film von Bettina Schrauf

Familien besuchen, ihre Traditionsrezepte kennenlernen und gourmetmäßig aufpeppen – gerade schwierig für Ali Güngörmüs. Der Spitzenkoch aus München stellt sich einer neuen Herausforderung. In Kasseler Restaurants werden ihm die leckersten Mitnahme-Kreationen präsentiert. Der Spitzenkoch probiert und versucht, sie mit seiner Variante eines 'to go'-Menues zu toppen. Herausgefordert wird er von der Köchin der „Suppenplantage“, die aus regionalen Produkten Sellerie-Birnensuppe mit Gorgonzola oder Rotkrautsuppe mit Maronen kocht und zum Mitnehmen im Glas anbietet. Rene Müller vom „Weißenstein“ hält sein Bio-Restaurant für „Lunch to go“ offen. Er tritt gegen Ali Güngörmüs mit Rehschulter, Steckrübe und Bete-Schupfnudeln an. Was der daraus macht, muss er spontan entscheiden, regional einkaufen und „anders“ kochen. Ob der Spitzenkoch seine Kasseler Kollegen überzeugen kann, entscheidet sich beim gemeinsamen Probieren von Alis Menue.