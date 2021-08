Kochprofi Ali Güngörmüs geht dieses Mal auf "Indien-Reise": Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim trifft er den Jazzgitarristen und Komponisten Max Clouth, der drei Jahre in Indien gelebt hat. Von ihm und seinen südindischen Rezepten will sich Ali inspirieren lassen. Und von seiner Musik!

Max serviert Ali ein vegetarisches Curry mit Tofu, das er gemeinsam mit seinem Schlagzeuger Martin zubereitet hat. Doch nach ein paar Bissen stutzt Ali: Max hat fast völlig ohne Salz gekocht – aus gesundheitlichen Gründen. Und der Spitzenkoch nimmt die Herausforderung an: "Dreißig Jahre habe ich nicht ohne Salz gekocht. Morgen mach ich das!"

Umso mehr muss Ali dann am nächsten Tag seine Kreativität spielen lassen. Wozu inspiriert ihn das Gericht von Max? Wie wandelt er es ab? Zum Einkauf führt der Musiker ihn in das berühmt-berüchtigte Frankfurter Bahnhofsviertel in einen gigantisch großen India-Shop. Zurück in der Küche beobachten Max und Martin gespannt, wie Ali mit den vielen Zutaten und Gewürzen umgeht und ein – fast – indisches Dal kreiert. Wenn sich am Ende alle am Tisch versammeln, wird sich zeigen: Schmeckt das wirklich ohne Salz? Und welche Anregungen nimmt Ali von seiner Reise mit?

Spitzenkoch Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs betreibt das Restaurant "Pageou" in München. Hier bietet er gehobene mediterrane Küche mit orientalischen Komponenten.

Weitere Informationen Restaurant "Pageou"

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fünf Höfe)

80333 München



Telefon: 089 - 24 23 13 10

E-Mail: info@pageou.de

Infos unter: www.pageou.de Ende der weiteren Informationen

Ali Güngörmüs wurde 1976 als mittleres von sieben Kindern im Dorf Pageou in der Osttürkei geboren. Seit den frühen 1960er Jahren arbeitete sein Vater als Schweißer in München. Als Ali zehn Jahre alt war, zog die ganze Familie nach Deutschland. Gleich nach seinem Hauptschulabschluss ließ Ali sich zum Koch ausbilden. Er arbeitete bald in renommierten Restaurants und eröffnete 2005 "Le Canard Nouveau" in Hamburg. Schon im nächsten Jahr wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – als erster und bisher einziger in der Türkei geborener Koch weltweit. 2014 eröffnete er sein Restaurant "Pageou" in München.

Ein Film von Alexander C. Stenzel

Sendung: hr-fernsehen, "Kochs anders", 07.09.2021, 20:15 Uhr