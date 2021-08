Profikoch Ali Güngörmüs begibt sich in dieser Folge von „Kochs anders“ auf Inspirationsreise von München an den nordhessischen Edersee, den größten Stausee Hessens. Direkt an der Sperrmauer wohnt seine Gastgeberin Graziella Lindner mit ihrem Mann Jens und Hündin Nera. Die hochambitionierte Hobbyköchin und Foodbloggerin hat eine Menge Fernseherfahrung. Ob sie es schafft, Ali mit einem alten Familienrezept ihrer spanischen Mutter zu überzeugen? Das geschmorte Kaninchen in Rotweinsoße muss der Gourmetkoch am nächsten Tag anders nachkochen.

Beim Einkauf in Waldeck begleitet ihn Graziellas Mann- mit einem ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel. Ob er alle Zutaten vor Ort bekommt? Und wer weiß, vielleicht schafft es die neue Inspiration des Kaninchens auf die Speisekarte von Alis Münchner Restaurant "Pageou".

Spitzenkoch Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs betreibt das Restaurant "Pageou" in München. Hier bietet er gehobene mediterrane Küche mit orientalischen Komponenten.

Weitere Informationen Restaurant "Pageou"

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fünf Höfe)

80333 München



Telefon: 089 - 24 23 13 10

E-Mail: info@pageou.de

Infos unter: www.pageou.de Ende der weiteren Informationen

Ali Güngörmüs wurde 1976 als mittleres von sieben Kindern im Dorf Pageou in der Osttürkei geboren. Seit den frühen 1960er Jahren arbeitete sein Vater als Schweißer in München. Als Ali zehn Jahre alt war, zog die ganze Familie nach Deutschland. Gleich nach seinem Hauptschulabschluss ließ Ali sich zum Koch ausbilden. Er arbeitete bald in renommierten Restaurants und eröffnete 2005 "Le Canard Nouveau" in Hamburg. Schon im nächsten Jahr wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – als erster und bisher einziger in der Türkei geborener Koch weltweit. 2014 eröffnete er sein Restaurant "Pageou" in München.

Ein Film von Sabine Guth

Sendung: hr-fernsehen, "Kochs anders", 14.09.2021, 20:15 Uhr