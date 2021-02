Auch im Lockdown ist Spitzenkoch Ali Güngörmüs wieder unterwegs. Messen wird er sich am renommierten Restaurant "Emma Metzler" und einem kleinen Gyoza-Spezialisten in Frankfurt. Was macht Ali aus dem Huhn und den japanischen gefüllten Teigtaschen? Und wie kommen seine Kreationen an?

Der Münchner Spitzenkoch Ali Güngörmüs ist auch im Lockdown auf kulinarischer Entdeckungsreise. Er besucht ein renommiertes Restaurant in Frankfurt, das Speisen zur Mitnahme auf hohem Niveau anbietet. Außerdem testet er aktuelle Ess-Trends wie Gyosa, japanische Teigtaschen. Seine Aufgabe dabei ist, dass er die Gerichte neu variieren und kochen muss. Woher soll Ali auf die Schnelle ein Blaufußhuhn oder asiatische Spezialitäten bekommen? Wie reagieren die Frankfurter Köche? Werden ihnen die Rezeptvarianten von Ali schmecken?

Spitzenkoch Ali Güngörmüs

Ali Güngörmüs betreibt das Restaurant "Pageou" in München. Hier bietet er gehobene mediterrane Küche mit orientalischen Komponenten. Ali Güngörmüs wurde 1976 als mittleres von sieben Kindern im Dorf Pageou in der Osttürkei geboren. Seit den frühen 1960er Jahren arbeitete sein Vater als Schweißer in München. Als Ali 10 Jahre alt war, zog die ganze Familie nach Deutschland. Gleich nach seinem Hauptschulabschluss ließ Ali sich zum Koch ausbilden. Er arbeitete bald in renommierten Restaurants und eröffnete 2005 "Le Canard Nouveau" in Hamburg. Schon im nächsten Jahr wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – als erster und bisher einziger in der Türkei geborener Koch weltweit. 2014 eröffnete er sein Restaurant "Pageou" in München.

Weitere Informationen Restaurant "Pageou"

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fünf Höfe)

80333 München



Telefon: 089 / 24231310

E-Mail: info@pageou.de

Infos unter: www.pageou.de Ende der weiteren Informationen



Ein Film von Monika Kullmann

Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 16.03.2021, 20:15 Uhr