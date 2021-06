Er ist neugierig auf ausgefallene Rezepte und leidenschaftliche Hobbyköch*innen: Der Münchener Starkoch Ali Güngörmüs geht für "Kochs anders" auf Inspirationsreise. Marie und Philipp kochen vegetarisch mit vielen vor der Haustür gesammelten Wildkräutern.

Das junge Pärchen aus Osthessen will es schaffen, Ali mit einem Lieblingsgericht zu überzeugen: Geschmelzte Bärlauch-Limetten-Ravioli auf Ingwer-Spargelsalat mit feurigen Ochsentomätchen.

Marie und ihre Mutter beschäftigen sich in Wildeck auch beruflich mit gesunder Ernährung, Philipp leitet mehrere Filialen einer bekannten Fastfood-Kette. Genug Gesprächsstoff also für Ali Güngörmüs und die gastgebende Familie. Der Spitzenkoch greift die vegetarischen Ideen mit Wildkräutern auf und kocht sie "anders" – so, wie es vielleicht auf seiner Speisekarte im Pageou auftauchen könnte?



Ein Film von Sabine Guth

Sendung: hr-fernsehen, "Kochs anders – Gourmetideen aus Hessen", 06.07.2021, 20:15 Uhr