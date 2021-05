Sie liebt ihre traditionelle indonesische Küche mit den vielen Aromen, Gewürzen, frischen und exotischen Lebensmitteln. Und sie sieht sich als Botschafterin dieser in Deutschland doch eher unbekannten Kochkunst. Er ist Profi-Koch mit viel TV-Erfahrung und einem eigenen Gourmetrestaurant mitten in München. Die Indonesierin Andita Schirmacher hat den Spitzenkoch Ali Güngörmüs zu sich nach Hattersheim im Main-Taunus -Kreis eingeladen. Mit einer Hühner-Soto mit Kartoffel-Frikadellen als Vorspeise und dem Hauptgericht mit einem klassischen indonesischen Rinder Rendang, dazu Gemüsesalat mit trockenem Kokosnussdressing, Tintenfisch in eigener Tinte gekocht und einem pikanten Obstsalat fordert Andita Ali heraus. Ali soll sich von Anditas Gericht inspirieren lassen und es anders interpretieren mit denselben Zutaten. Aber auch die indonesische Art der Zubereitung, die auch Geduld und Zeit erfordert, fordert ihn heraus – denn, Ali kocht tatsächlich zum ersten Mal indonesisch!