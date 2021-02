Auch im Lockdown ist Spitzenkoch Ali Güngörmüs wieder unterwegs. Messen wird er sich am renommierten Restaurant "Emma Metzler" und einem kleinen Gyoza-Spezialisten in Frankfurt. Was macht Ali aus dem Huhn und den japanischen gefüllten Teigtaschen? Und wie kommen seine Kreationen an?

Der Münchner Spitzenkoch Ali Güngörmüs ist auch im Lockdown auf kulinarischer Entdeckungsreise. Er besucht ein renommiertes Restaurant in Frankfurt, das Speisen zur Mitnahme auf hohem Niveau anbietet. Außerdem testet er aktuelle Ess-Trends wie Gyosa, japanische Teigtaschen. Seine Aufgabe dabei ist, dass er die Gerichte neu variieren und kochen muss. Woher soll Ali auf die Schnelle ein Blaufußhuhn oder asiatische Spezialitäten bekommen? Wie reagieren die Frankfurter Köche? Werden ihnen die Rezeptvarianten von Ali schmecken?



Ein Film von Monika Kullmann

Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 16.03.2021, 20:15 Uhr