"Wildvariation to go" von Ali Güngörmüs

Der Münchener Spitzenkoch Ali Güngörmüs stellt sich einer neuen Herausforderung. In Kasseler Restaurants werden ihm coronakonform die leckersten to go-Kreationen präsentiert. Der Kochprofi versucht, sie mit seinem to go-Menü zu toppen. Herausgefordert wird er von der Köchin der "Suppenplantage", die Suppen aus regionalen Produkten zum Mitnehmen im Glas anbietet. René Müller vom "Weißenstein" hält sein Bio-Restaurant für lunch to go offen.

Ob Alis Maronensuppe mit mariniertem Rotkraut oder sein Rehkotelett mit gefüllten Champignons die Kasseler Köche überzeugt, entscheidet sich beim gemeinsamen Probieren.

Über Ali Güngörmüs

"Sehr ehrgeizig, sehr zielstrebig, sehr sozial" – so beschreibt Ali Güngörmüs sich selbst. Er wurde 1976 als mittleres von sieben Kindern in der Osttürkei geboren. Seit den frühen 1960er Jahren arbeitete sein Vater als Schweißer in München. Als Ali 10 Jahre alt war, zog die ganze Familie nach Deutschland. Gleich nach seinem Hauptschulabschluss ließ Ali sich zum Koch ausbilden. Er arbeitete bald in renommierten Restaurants und eröffnete 2005 "Le Canard Nouveau" in Hamburg.

Schon im nächsten Jahr wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – als erster und bisher einziger in der Türkei geborener Koch weltweit. 2014 eröffnete er das Restaurant "Pageou" in München. "Zuhause ist immer dort, wo auch das Herz ist", sagt Ali Güngörmüs "…und das ist bei mir natürlich in Deutschland, vor allem hier in München. In München bin ich aufgewachsen; die Familie ist hier, die Kinder sind hier… Familie ist für mich wahnsinnig wichtig. Sonntags sind wir eigentlich immer bei der Mama und die Mama kocht für uns."

"Pageou" – so heißt das Dorf in Ostanatolien, in dem Ali Güngörmüs die ersten zehn Jahre seines Lebens verbrachte. Damals bestand der Ort aus wenigen Lehmhütten, ohne fließendes Wasser - umgeben von Ziegen, Eseln und Hühnern. "Pageou" hat der Profikoch sein Restaurant in den „Fünf Höfen“ in München genannt. Hier bietet er gehobene mediterrane Küche mit orientalischen Komponenten.

Weitere Informationen Kontakt Restaurant "Pageou"

Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fünf Höfe)

80333 München



Telefon: 089 / 24231310

E-Mail: info@pageou.de

Infos unter: www.pageou.de Ende der weiteren Informationen



Ein Film von Bettina Schrauf

Sendung: hr-fernsehen, "Koch's anders", 09.03.2021, 20:15 Uhr