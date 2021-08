Die norwegische Fernsehserie basiert auf den Romanen von Jørn Lier Horst, „Der Höhlenmensch“ und „Die Jagdhunde“. In beiden Fällen stehen Kommissar William Wisting und seine Tochter Line, eine investigative Journalistin im Mittelpunkt. In ihrem ersten Fall wird in der Nähe von Larvik, kurz vor Weihnachten, eine verweste Leiche entdeckt. Der Obduktionsbericht sorgt bei Kommissar William Wisting und seinem Team für Entsetzen: Auf einem Beweisstück finden sich Spuren des amerikanischen Serienmörders Robert Godwin, der mehr als sieben Frauen auf dem Gewissen hat und seit 20 Jahren wie vom Erdboden verschluckt scheint. Parallel recherchiert Line im Fall eines einsamen alten Mannes, dessen Tod niemand bemerkt hat. Sie ahnt nicht, dass beide Fälle zusammenhängen und gerät bald in tödliche Gefahr. Im zweiten Fall sucht die Polizei von Larvik nach der Bloggerin Linnea Kaupang. Trotz der Hinweise auf einen Freitod der 19-Jährigen, glauben ihre Eltern an eine Entführung. Das Vertrauen in das Ermittlerduo Benjamin und Torunn haben sie verloren. In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an den vom Dienst suspendierten Kommissar William Wisting. Obwohl er sich damit strafbar macht, begibt sich der kaltgestellte Chefermittler mit einem Ex-Kollegen auf die Suche. Verlassen kann sich der Kommissar nur auf seine Tochter Line, deren Recherchen in einem anderen Mordfall sie immer näher an Linneas Verschwinden heranführen.

Besetzung:

William Wisting Sven Nordin

Line Wisting Thea Green Lundberg

Nils Hammer Mads Ousdal

Christine Thiis Ulrikke Hansen Døvigen

Frank Robekk Gard B. Eidsvold

Benjamin Fjeld Lars Berge

Andrea Vetti Irina Eidsvold Tøien

Bjørg Karin Heidi Goldmann

Torunn Borg Kiersti Sandal

Buch: Katherine Valen Zeiner und Vegard Steiro Amundsen

Regie: Trygve Allister Diesen und Katarina Launing