Angriff ist die beste Verteidigung. Tina sucht nach den Enttäuschungen mit den beiden Kollegen ihr Glück beim Speeddating. Und tatsächlich lernt sie einen sehr interessanten Mann kennen. Ludger Bengs ist Anfang 40, kultviert und insgesamt eine richtig gute Partie. Martin und Hasan halten ihn zwar für einen Deppen, aber das ist Tina egal. Während sich Tina und Ludger bei einem Date langsam näherkommen, wartet auf Martin und Hasan in der Detektei ein ganz anderes Problem: Willi Schröder vom Finanzamt Bochum-Mitte steht zur Prüfung bereit. Schröder vom Finanzamt nervt, und so schnell werden sie ihn auch nicht los, vielmehr stinkt Martin und Hasan allerdings die Sache mit Tina und diesem Bengs. „Eifersucht", vermutet Sarah. „Da ist was faul", halten die Detektive gegen. Ihre Ahnung wird schon bald bestätigt. Martin und Hasan finden heraus, dass der wahre Ludger Bengs über 70 und Herrscher eines Kondomimperiums ist. Außerdem interessiert sich plötzlich noch ein anderer Mann auffällig stark für Tina ...

Besetzung:

Martin Koslowski Sönke Möhring

Hasan Haferkamp Tim Seyfi

Tina Möller Anna Grisebach

Sarah Alessija Lause

Sylvia Eva Verena Müller

Karl-Heinz Uli Krohm

Diego Sanchez Carlos Lobo

Kommissar Schlegel Gernot Schmidt

Kommissar Pohl Daniel Wiemer

Ludger Bengs Martin Bretschneider

Willi Schröder Peter Lohmeyer

und andere

Buch: Hanno Hackfort,

Bob Konrad und Richard Kropf

Regie: Dirk Regel