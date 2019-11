Das wunderbar winterliche Dessert unserer ersten Sendung zum Nachmachen.

Weinteig

Zutaten:

100 g Mehl

100 g Mondamin

50 g Staubzucker

250 ml Weißwein

1 Ei



Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander vermischen, am besten in einem Mixer oder mit Hilfe eines Stabmixers.

Gebackene Zwetschgen

Zutaten:

10 gleichgroße Zwetschgen

Marzipan

Rum

Mehl

Zimt und Zucker

Frittierfett



Zubereitung:

Die Zwetschgen putzen und den Kern entfernen. Marzipan mit etwas Rum verkneten. Die Zwetschgen damit füllen. Anschließend in Mehl wälzen und in den Weinteig geben. Mit Hilfe einer Gabel die Zwetschgen Vorsichtig in das 180 C° heiße Fett geben und ausbacken. Danach auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und in Zimt und Zucker wenden.



Mohn-Rum-Schmand

Zutaten:

300 ml Sahne

100 ml Crème fraîche

30 g Zucker

80 g Mohnbackmasse

Vanille

Zitronensaft

Rum



Zubereitung:

Sahne, Crème fraîche, Zucker und Vanille zusammen aufschlagen. Mit Zitronensaft und dem Rum abschmecken. Nun die Mohnbackmasse unterrühren.