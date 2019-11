Eine Vorspeise, die was her macht - und so richtig hessisch mit einem ordentlichen Schuss Apfelwein gemacht wird.

Maronenschaumsuppe

Zutaten:



300 g Maronen vorgegart

2 Schalotten

70 g Knollensellerie

1 Apfel

1 Zehe Knoblauch

2 cm Zimtstange

1 Stern Sternanis

250 ml Apfelwein

1 l Hühner- oder Gemüsebrühe

300 ml Sahne

Olivenöl

Salz

Muskatnuss

Zitronensaft

Zucker



Zubereitung:

Als erstes die Schalotten schälen und in kleine Ringe schneiden. Sellerie säubern und in grobe Stücke schneiden. Den Apfel vierteln und vom Kerngehäuse befreien. Ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Jetzt das komplette Gemüse mit den Maronen, den Äpfeln und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Danach alle Gewürze hinzugeben und mit Apfelwein ablöschen. Aufkochen lassen und die Brühe dazugeben. Das Ganze nun weich köcheln lassen. Die Sahne hin-zugeben, aufkochen und etwas ziehen lassen. Die Suppe nun mit einem Passierstab pürieren und durch ein Sieb gießen. Nun mit den Gewürzen nochmals abschmecken.

Apfelweinschaum

Zutaten:



100 g Crème fraiche

80 g Schmand

90 ml reduzierter Apfelwein

Salz

Zucker



Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander vermengen. Nun mit Salz und etwas Zucker abschmecken. Anschließend in einen Sahnespender füllen und kaltstellen.

Crostini vom Wildschwein

Zutaten:



1 Stange Baguette halb gebacken

1 grobe frische Wildschweinbratwurst

1 EL Zwiebelwürfel fein

2 EL eingelegte Kürbiswürfel

1 kleiner Apfel

1 EL Schmand

frische Petersilie

gehackte Walnüsse

klein geschnittener Rosmarin



Zubereitung:

Die Baguettestange in Scheiben schneiden und in einer Pfanne von beiden Seiten in Olivenöl hellbraun rösten. Die Bratwürstchen vom Darm befreien. Das Wurstbrät zusammen mit den Zwiebelwürfeln in einer Pfanne scharf anbraten. Den Apfel schälen, in Würfel schneiden und kurz mit anschwitzen. Die Kürbiswürfel dazu geben und in einer Schüssel auskühlen lassen. Petersilie und Rosmarin ebenfalls sehr fein schneiden. Nun alles zusammen miteinander vermischen. Den Schmand und die Walnüsse hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nun auf die gerösteten Crostini verteilen.

Sendung: hr-fernsehen, "Küchenduell XXL", 01.12.2019, 20:15 Uhr