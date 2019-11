Für ein perfektes Risotto sind ständiges Rühren und der richtige Garpunkt essenziell. Mit dem Saltimbocca vom Rhöner Landschwein zaubert man so ein herbstliches Festmahl.

Kürbisrisotto

Zutaten für den Kürbis:



500 g Hokkaidokürbis in kleine Würfel geschnitten

50 g Zucker

400 g Orangensaft

1 Zimtstange

1 Sternanisstern

2 Lorbeerblätter

50 g weißer Balsamico



Zubereitung:

Den Kürbis in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, anschließend den Zucker zugeben und leicht karamellisieren lassen. Mit dem Balsamico und dem Orangensaft ablöschen und die Gewürze zugeben. Abgedeckt etwas ziehen lassen, damit die Kürbiswürfel marinieren. Die Würfel als Einlage für das Risotto bei Seite stellen.

Zutaten für das Risotto:



250 g Risottoreis

2 Schalotten in feinen Würfeln

150 ml Weißwein

500 ml Gemüsebrühe oder Kürbisfond

125 g Butter

100 g geriebener Parmesan

Olivenöl

Salz

Zucker

Piment d’Espelette



Zubereitung:

Die Gemüsebrühe oder den Kürbisfond in einem Topf erhitzen. Die Schalottenwürfel in Olivenöl anschwitzen. Anschließend den Reis hinzugeben und ebenfalls leicht anschwitzen. Dann mit dem Weißwein ablöschen. Nun immer wieder mit der heißen Brühe oder dem Kürbisfond angießen und unter ständigem Rühren einkochen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Brühe aufgebraucht ist und das Reiskorn noch einen leichten Biss hat. Kurz vor dem Servieren die Kürbiswürfel unterrühren. Unter anhaltendem Rühren die Butter und den Parmesan in den Topf geben. Nun das Risotto abschmecken. Die Konsistenz sollte sehr cremig sein. Wenn das Risotto angerichtet ist, als Topping die übrigen Zutaten darauf verteilen.

Saltimbocca vom Rhöner Landschwein

Zutaten:



300 g geputztes Schweinefilet

250g gezupfter Büffelmozzarella

100 g Parmaschinken ca. 6 lange Scheiben

2 Orangen

Geröstete Kürbiskerne

Salbei

Öl zum Braten

Butter



Zubereitung:

Das Schweinefilet in 6 gleichgroße Medaillons schneiden und dann plattieren. Anschließend mit dem Salbei und dem Parmaschinken umwickeln. In einer Pfanne mit etwas heißem Öl von beiden Seiten braten. Danach etwas Butter hinzugeben und ziehen lassen. Als Topping die Orangen in Filets schneiden und mit Mozzarella und Kürbiskernen garnieren.

Gerösteter Rosenkohl und Nusspesto

Zutaten:



300 g geputzter und halbierter Rosenkohl Etwas Olivenöl Salz

200 g Nussmischung

1 Knoblauchzehe

80 g Parmesan

40 ml Kürbiskernöl

100 ml Olivenöl

Abrieb einer Zitrone

Salz

Pfeffer



Zubereitung:

Den Rosenkohl auf einem Backblech geben, Öl und etwas Salz darüber verteilen und bei 210 C° Heißluft stark im Ofen rösten.

Für das Nusspesto die übrigen Zutaten in einer Moulinette zu einem Pesto verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Sendung: hr-fernsehen, "Küchenduell XXL", 08.12.2019, 20:15 Uhr