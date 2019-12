Kaiserschmarrn mal anders. Wir servieren ihn im Küchenduell XXL mit Beeren und herrlich leichtem Vanilleschaum - hier zum Nachkochen und Genießen. Das Rezept stammt von Sternekoch Patrick Spies.

Gewürz-Kaiserschmarrn

Zutaten:



100 ml Sahne

50 ml Milch

3 Eier, getrennt

1 Prise Vanillezucker

1 TL Lebkuchengewürz

30 g Zucker

Abrieb einer halben Zitrone

10 ml Rum

75 g Mehl

50 g Zucker

Prise Salz

Geklärte Butter zum Ausbacken

2 EL Gehobelte Haselnüsse

Puderzucker



Zubereitung:

Alle Zutaten, bis auf das Eiweiß, Zucker und prise Salz zu einem glatten Teig verrühren. Eiweiß mit Zucker und der Prise Zucker zu Schnee schlagen und unterheben. Teig in eine Pfanne mit der geklärten Butter geben und im Ofen so lange garen bis sich eine Haut an der Oberfläche bildet, dann vierteln, umdrehen etwas geklärte Butter dazugeben und nochmal kurz in den Ofen geben. Schmarrn zerreißen und mit Puderzucker bestäuben. Danach im Backofen mit Hilfe der Grillfunktion den Puderzucker auf dem Schmarrn karamellisieren. Anschließend die gerösteten Haselnüsse darübergeben und nochmals mit Puderzucker bestäuben.

Beerenragout

Zutaten:



50 g Tapiokaperlen

280 g Apfelsaft

190 g Zucker

150 g Rotwein

500 g Tiefkühl-Beerenmix

500 g Tiefkühl-Himbeeren



Zubereitung:

Die Tapiokaperlen im Apfelsaft einweichen. Rotwein, Zucker und 150 g vom Beerenmix in einem Topf aufkochen. Die eingeweichten Tapiokaperlen samt Apfelsaft dazugeben und alles unterrühren. Solange kochen, bis es abbindet. Die Himbeeren und den restlichen Beerenmix in eine Schüssel füllen. Den gelierten Fond mit Hilfe eines Siebes auf die Beeren passieren. Das Ganze miteinander verrühren und ziehen lassen.

Vanilleschaum

Zutaten:



125 ml Milch

125 ml Sahne

70 g Zucker

70 g Eigelb

1 Vanilleschote



Zubereitung:

Milch, Sahne, Zucker und die ausgekratzte ganze Vanilleschote zusammen aufkochen. Die Eigelbe in einen Aufschlagkessel geben. Die aufgekochte Flüssigkeit in die Eigelbe unterrühren. Anschließend auf einem Wasserbad zur Rose abziehen. Die Masse durch ein Sieb passieren und kaltstellen. Anschließend in einen Sahnespender füllen.

Sendung: hr-fernsehen, "Küchenduell XXL", 15.12.2019, 20:15 Uhr