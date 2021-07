Um seinen Führungsanspruch wieder zurückzugewinnen, folgt Wolfram dem Rat des ihm offensichtlich vom Beirat zur Seite gestellten Personal Coachs Oliver Blomeier und lädt das gesamte Führungspersonal des Verlags zum Firmenincentive in ein Nature Boot Camp. Während das Grüppchen verstimmt mit der übermotivierten Übungsleiterin Marlies zwangs-Handy-befreit zu Lachyoga und Radical Honesty in den Wald aufbricht, setzt Marianne im Verlag alle Hebel in Bewegung, um an Wolframs Chefsessel zu sägen. So wird Wolframs Verlegerkolumne über den Segen des Elektroautos trotz großer Bedenken des stellvertretenden Chefredakteurs in Druck gegeben und der nichtsnutzige Tristan von Marianne als tickende Zeitbombe unter der Tarnung "Innovationsmanager" in der Firmenhierarchie platziert. Und auch Esther hat mit dem neuen arabischen Nachbarn Ali Ben Hussini folgenschwere neue Bande geknüpft. Nachdem sich die ganze Belegschaft schließlich erst mit Marlies und dann untereinander heillos zerstreitet und Wolfram die Nacht unfreiwillig in einem Erdloch verbringt, kann Wolfram doch noch seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen und die ganze Bagage zum Ausgangspunkt der Exkursion zurückführen. Dort erwartet ihn jedoch der nächste Tiefschlag: Seine Kolumne hat zwar jede Menge positive Leserbriefe bekommen, jedoch hat sich die gesamte Automobilbranche aus dem Anzeigengeschäft zurückgezogen. Wolfram steht nun schlechter da als je zuvor.

Besetzung:

Wolfram Labaule Uwe Ochsenknecht

Esther Labaule Inka Friedrich

Kate Storck Marlene Morreis

Charly Wollinger Felix von Manteuffel

Chefpraktikantin Deborah Amelie Kiefer

Bernd Nils Dörgeloh

Constanze Labaule Lena Dörrie

Marianne Labaule Irm Hermann

Tillman Blomeier Michael Ostrowski

Tristan Labaule Lukas Rüppel

Dieter Puck Robert Dölle

und andere

Drehbuch: Richard Kropf, Anneke Janssen, Bob Konrad und Hanno Hackford

nach einer Idee von Harald Schmidt

Regie: Boris Kunz