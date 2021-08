Als Wolfram am nächsten Tag zur Arbeit fährt, erwartet ihn das SEK an der Tür. Bombenalarm. Wolfram versteht nur Bahnhof, bis ihn Charly aufklärt. Wolframs Mutter hat in einem Tweet Wolframs Pläne mit Ali Ben Hussini veröffentlicht. Die Bombendrohung ist nun die Reaktion eines Ausländerhassers. Wolfram ist fassungslos. Hat denn hier überhaupt keiner mehr Werte? Und wie, um das Gegenteil zu beweisen, bekräftigt er Charly gegenüber das Versprechen, seinen Roman in der Morgenschau vorabzudrucken. Wieder zu Hause stattet Wolfram seinem Nachbarn Ali einen Besuch ab, nur um festzustellen, dass Ali sein Investitionsangebot angesichts des Tweets und der Bombendrohung wieder zurückzieht und sich überhaupt zu einem Umzug an den Tegernsee entschieden hat. Wolfram fühlt sich von allen verlassen. Dass ihm der Beirat in einer kurzfristig einberufenen Sitzung das Vertrauen entzieht und Tristan vollends die Verlagsführung überträgt, ist da nur noch Makulatur. Wenigstens sein Versprechen gegenüber Charly möchte Wolfram noch halten. Doch sein Auftauchen im Verlag mit verknittertem Anzug, wildem Blick und nicht-identifiziertem Objekt in der umgehängten Tennistasche löst gleich den nächsten Großalarm aus. Und während alle Welt Wolfram für den amoklaufenden Attentäter hält, lässt der, ohne es zu wissen, vor Vannis Webcam seinen Frust in einer Art unbeabsichtigten Rede an die Nation heraus.

Besetzung:

Wolfram Labaule Uwe Ochsenknecht

Esther Labaule Inka Friedrich

Kate Storck Marlene Morreis

Charly Wollinger Felix von Manteuffel

Chefpraktikantin Deborah Amelie Kiefer

Bernd Nils Dörgeloh

Constanze Labaule Lena Dörrie

Marianne Labaule Irm Hermann

Tillman Blomeier Michael Ostrowski

Tristan Labaule Lukas Rüppel

Dieter Puck Robert Dölle

und andere

Drehbuch: Richard Kropf, Anneke Janssen, Bob Konrad und Hanno Hackford

nach einer Idee von Harald Schmidt

Regie: Boris Kunz