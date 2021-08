Neuerdings maßt Tristan (Lukas Rüppel, li.) sich an, Verlagsmitarbeiter zu kündigen. Wolfram (Uwe Ochsenknecht) ist entsetzt – aber Tristan scheint mächtigere Verbündete zu haben …

Neuerdings maßt Tristan (Lukas Rüppel, li.) sich an, Verlagsmitarbeiter zu kündigen. Wolfram (Uwe Ochsenknecht) ist entsetzt – aber Tristan scheint mächtigere Verbündete zu haben … Bild © HR/SWR/Violet Pictures/Maor Waisburd

Im Taxi zurück aus Berlin herrscht denkbar schlechte Stimmung. Trotz alledem hat Esther eine Überraschung in petto: sie hat in Berlin Heiner Castro getroffen - DEN Heiner Castro, Theater- Koryphäe par excellence - und ihn dazu überredet, Hamlet am Freiburger Theater zu inszenieren. Natürlich gesponsert von der Labaule Media Group.

Der Verlag hat dringend mal wieder positive PR nötig! Für Wolfram ist diese Nachricht ein Segen. Theater ist seine Welt. Hier kennt er sich aus. Endlich sicherer Boden. Während die Labaules alles für den Empfang des Maestros vorbereiten, spielt sich nebenan im Hause Labaule ein ganz anderes Drama ab. Bernd hat sich heillos in Constanze verknallt. Nach dem Heimerdinger Skandal hat Constanze Trost beim Labaul'schen Hausmännchen gesucht und gefunden. Doch dass das Resultat von seinem guten Zureden ist, dass Constanze Online Dating neu für sich entdeckt hat, war alles andere als Bernds Absicht.

Besetzung:

Wolfram Labaule Uwe Ochsenknecht

Esther Labaule Inka Friedrich

Kate Storck Marlene Morreis

Charly Wollinger Felix von Manteuffel

Chefpraktikantin Deborah Amelie Kiefer

Bernd Nils Dörgeloh

Constanze Labaule Lena Dörrie

Marianne Labaule Irm Hermann

Tillman Blomeier Michael Ostrowski

Tristan Labaule Lukas Rüppel

Dieter Puck Robert Dölle

und andere

Drehbuch: Richard Kropf, Anneke Janssen, Bob Konrad und Hanno Hackford

nach einer Idee von Harald Schmidt

Regie: Boris Kunz