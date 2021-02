Zusammenfassung der aktuellen Stunden im Landtag, Auswahl aus folgenden Themen: - Power-to-Liquid Pionier-Anlagen entstehen in Hessen: Wichtiger Erfolg für den Klimaschutz im Verkehrssektor (Antrag B‘90/Die Grünen) - Notrufnummer 110 muss immer erreichbar sein. Vertrauen in die Polizei nach Hanau wiederherstellen (FDP-Antrag) - Äußerungen des hessischen CDU-Generalsekretärs und MdL Manfred Pentz: Über „Merz-Dschihadisten“ und bereinigten Volkswirtschaften (AfD-Antrag) - Arbeitsplätze und Unternehmen in der Corona-Krise vor marktradikalen „Ausfällen“ von Hessens CDU-Generalsekretär Pentz schützen (Antrag der SPD) - Hessen weiter Vorreiter bei der Cybercrimebekämpfung: ZIT und BKA zerschlagen Emotet-Netzwerk (CDU-Antrag) - Haarsträubende Prioritätensetzung der Landesregierung: keine Kapazitäten für Einbürgerung, aber für Abschiebung?! Ausbau der Abschiebehaftanstalt stoppen! (Antrag Die Linke)