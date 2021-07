Lekvar Datschgerl | Oma kocht am besten

Sushi, Smoothies, Pizza, Pasta. Alles lecker. Aber wieder mal das Lieblingsgericht aus der Kindheit essen: Spätzle, Dampfnudeln oder Schweinebraten. Das wäre eine großartige Abwechslung. Nur, wer weiß noch, wie das geht? Die Omas natürlich. Und die müssen in der Reihe "Oma kocht am besten" wieder an den Herd. Ihre Enkel bekochen, genauso wie früher. Diesmal kriegen sie aber die Rezepte mit. Jetzt müssen sie das frisch Gelernte selbst zuhause ausprobieren.