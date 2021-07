Martin Luther war 41 Jahre alt, als er die entlaufene Nonne Katharina von Bora zur Frau nahm. Die Ehe zwischen dem Ex-Mönch und der schon 26-Jährigen war für viele Menschen damals ein Skandal. Aber was war damals üblich? Wie liebte und heiratete das Bürgertum zur Zeit Luthers? Wer durfte ein Paar werden und wie wurde Hochzeit gefeiert? 500 Jahre später stehen Heidrun und Thomas vor der gleichen Herausforderung. Sie sind verlobt, beginnen gerade mit der Hochzeitsplanung und begeistern sich für Geschichte. Die perfekte Besetzung für eine Zeitreise: Ihre Erkundungstour führt sie in eine Kostümwerkstatt und ein zünftiges Brauhaus. Sie probieren Erbsenbrei, tafeln ohne Gabel und schlüpfen in historische Leinenkleider. Zur Seite stehen ihnen Experten für das Alltagsleben und die Feierkultur. Die Kostümbildnerin Esther Walz zeigt ihnen die Kleider, die sie für den historischen Spielfilm "Katharina Luther" anfertigte, und erzählt, wer was wann tragen durfte. Der Autor Bruno Preisendörfer schrieb ein ausführliches Buch über das Alltagsleben in der Lutherzeit, kennt sich aus mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Welche Rolle spielte zum Beispiel das Geld in Liebesdingen? Die Historikerin Elke Strauchenbuch wiederum weiß, wie damals gegessen und getrunken wurde und räumt mit Vorurteilen von schweinischen Tischsitten auf. Und Christiane Dalichow schlüpft gern selbst in die Rolle der Katharina von Bora und weiß, was die Hochzeitsgesellschaft damals am Ehebett zu suchen hatte. Am Ende ihrer Zeitreise haben Heidrun und Thomas eine Vorstellung, wie es ihnen als Paar damals ergangen wäre und ein paar zusätzliche Ideen für die Gestaltung ihres „schönsten“ Tages.