Als „Kommissar Kämpfer" in der Krimiserie „Blaulicht" spielte Peter Lindburg jahrzehntelang seine Paraderolle. Jetzt soll die Serie abgesetzt werden, was dem vom Erfolg verwöhnten Star gar nicht schmeckt. Gekränkt kehrt er in seine Heimatstadt in Thüringen zurück, die er einst aus Karrieregründen verlassen hatte.