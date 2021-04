Die einzige Strategie, die es seitens der Politik seit Monaten zu geben scheint: Schließen und dann wieder Öffnen – und wieder Schließen. Die mittlerweile dritte Welle rollt und bislang ist kein valides Konzept in Sicht, wie das Virus aufzuhalten wäre. Außer einem erneuten Lockdown, aus dem wir eigentlich nie rausgekommen sind. Die nächsten Entscheidungen im Hin und Her wollen die Ministerpräsident*innen und die Bundeskanzlerin nach den heutigen Beratungen präsentieren. Kommt ein härterer Lockdown? Wie streng wird er? Und welche Einschränkungen gibt es für uns, für die Wirtschaft, die Schulen? Noch einmal Zähne zusammenbeißen, so lautet die Parole. Doch irgendwie kommt uns diese Parole so langsam ziemlich bekannt vor. hessenschau extra „Lockdown – der Letzte?“, um 20:35 Uhr im hr-Fernsehen.