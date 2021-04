"maintower kriminalreport" diesmal mit folgenden Themen: Mein Fall: Kann der Elektroschockerüberfall geklärt werden?; Morddrohungen per Telefon; Überfall auf Lebensmittelmarkt – Polizei Kassel bittet um Mithilfe; Crime Time in der ARD-Mediathek; Podcast für Selbstverteidigung; Künstliche Intelligenz geht Handysündern an den Kragen.