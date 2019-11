"Barrio" – marokkanisches Café und Bistro in Offenbach

Das "Barrio" in Offenbach ist mehr als nur Café. Angeboten werden Frühstück und leckere Kleinigkeiten der marokkanischen Küche.

So gibt es neben leckeren Kuchen auch marokkanische Pfannkuchen, Suppen oder wie wäre es mit „Jibli“ zum Frühstück, es besteht aus zwei Spiegeleiern, Oliven, Humus, Couscous, Datteln und Marmelade. Der fast schon mediterrane In-Treff in Offenbach ist unser Geheimtipp in dieser Woche.

Weitere Informationen Kontakt Barrio

Berliner Str. 2

63065 Offenbach

Tel: 0173 - 200 85 61

Mail: connect@barrio-offenbach.com

Internet: http://www.barrio-offenbach.com



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 22.10.2019, 18:00 Uhr