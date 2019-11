Das "Wahlfach" in Frankfurt-Niederursel

Jetzt im November werden die Adventskalender gepackt. Hübsche, ausgefallene und kreative kleine Geschenke sollen es sein. Das alles hat der kleine Laden "Wahlfach" in Frankfurt-Niederursel.

Kreative und Künstler bieten hier ihre Produkte an. Im Wahlfach können sich Kreative ein Regalfach mieten und dort ihre Waren anbieten. So gibt es das ganze Jahr immer wieder Tolles und Überraschendes. Unser Geheimtipp in dieser Woche.

Weitere Informationen Kontakt Wahlfach

Alt-Niederursel 21

60439 Frankfurt

Telefon: 0160 - 909 117 72

E-Mail: info@wahlfach.com

Infos unter: www.wahlfach.com



Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch: 10:00 bis 13:00 Uhr

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 14:00 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 08.10.2019, 18:00 Uhr