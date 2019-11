Stefanos Iliadis ist Grieche und betreibt ein Restaurant. So weit, so gut. Aber nein, kein griechisches Restaurant, er ist Fan der deutschen Küche. Die stirbt nämlich aus, sagt er.

Und so gibt es in gemütlicher Atmosphäre, ohne Plastikweinreben, Steaks, Schnitzel, Lachsfilet und vieles mehr. Das "Leib und Seele" in Griesheim ist unser Geheimtipp in dieser Woche.

Weitere Informationen Kontakt Leib und Seele

Wilhelm-Leuschner-Str. 99

64347 Griesheim

Tel: 06155 - 3924

Mail: info@leibundseele-griesheim.de

Internet: http://www.leibundseele-griesheim.de



Öffnungszeiten: Mittagstisch Mittwoch bis Freitag 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr Sonntag 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr Mittwoch bis Sonntag 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr Ende der weiteren Informationen

