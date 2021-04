Hauchdünn geschnitten, kräftig mariniert und mit viel Können ein Steak nach dem anderen aufgespießt, inklusive dem klassischen Spießdeckel aus reinem Fett. Statt Formfleisch und Zusatzstoffen bietet "Döner Kitchen by 486" in Frankfurt Bockenheim seinen Kunden Steak-Fleisch an. Ob das ankommt, klären wir im maintower Geheimtipp.