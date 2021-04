Einen traditionellen und authentischen Döner wie aus der Türkei (nach einem Familienrezept aus der Türkei) bekommt man bei Döner Kitchen by 486 in Bockenheim. Besitzer Berkay Gül kommt selbst aus Bockenheim und hat sich mit seinem Steak-Döner Laden einen langjährigen Traum verwirklicht.

Bei Döner Kitchen by 486 werden neben Steak-Döner auch Gemüsedöner, Falafeldöner, Bowls, Salate, Pide und Pizza angeboten. Seit der Eröffnung am 01. April 2021 stehen immer lange Schlangen vor dem neuen Dönerladen.

Das Dönerfleisch ist Rinder-Entrecote und Hüftsteak. Dabei handelt es sich um hochwertiges Fleisch statt Formfleisch. Es wird in Scheiben geschnitten, mariniert und auf den Dönerspieß gestapelt.

Das Brot wird selbst gebacken und alle Zutaten sind frisch.

Besonders toll: Döner Kitchen spendet jeden Monat 300 Döner an obdachlose Menschen in Frankfurt. Zusätzlich werden 3% der Einnahmen an "Stützende Hände e.V." gespendet. Dieser Verein verteilt unter anderem Essen an Menschen in Not im Bahnhofsviertel.

Weitere Informationen Kontakt Döner Kitchen by 486

Landgrafenstraße 7

60486 Frankfurt am Main



Telefon: 069 / 3660 6421

E-Mail: info@dönerkitchen486.de

Infos unter: dönerkitchen486.de



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:00 Uhr Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 16.04.2021, 18:00 Uhr