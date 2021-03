Ein Duft von Schokolade strömt einem in die Nase, wenn man die Ma P’tite Patisserie in Kassel betritt. Für Naschkatzen ist es das Paradies.

Ende Januar eröffnet das Café in der Kurhaus-Straße in Kassel. Ein schicker Standort, der den Betreibern in der Vergangenheit oft wenig Glück gebracht hat. Das will Christian Zeidler nun ändern.

Weitere Informationen Kontakt Ma P’tite Patisserie

Kurhausstrasse 28

34131 Kassel | Wilhelmshöhe

Telefon: 0561 / 288 73 11

E-Mail: info@pralinenwerkstatt.de

Infos unter: https://pralinenwerkstatt.de/



Öffnungszeiten:

Di. bis Sa. 10.00 bis 18.00 Uhr

So. 12.00 bis 18.00 Uhr

Mo. Ruhetag Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 05.03.2021, 18:00 Uhr