Mehr als Falafel - Das "Iss was" in Gießen

Beim neuen Restaurant "Iss Was - Fusionsküche" in der Gießener Innenstadt stehen frische Zutaten und ein orientalischer Gewürze-Mix im Mittelpunkt.

Das Restaurant ist eine kulturelle Kombination der Inhaber und Speisen. Orient trifft Okzident: Hummus mit dreierlei Falafel, das israelische Traditionsgericht Shakshuka - pochierte Eier in einer Tomatensauce mit Kräutern und Avocado. Ziel der drei Gastronomen ist, dass die Gäste den Tisch mit vielen Kleinigkeiten füllen und untereinander teilen. So wird in Israel gegessen und so soll das Essen bald auch im "Iss Was" zelebriert werden.

Weitere Informationen Kontakt Iss Was - Fusionsküche

Roonstraße 2

35390 Gießen

Tel.: 0641 - 97 18 1506

Facebook: https://www.facebook.com/isswasgiessen/

Instagram: @iss_was_giessen



Öffnungszeiten:

Täglich: 10-22 Uhr

Samstag: 10-23 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 06.12.2019, 18:00 Uhr