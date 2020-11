"Schokoladen Klingelhöfer" in Marburg

Annette Klingelhöfer ist Konditormeisterin in fünfter Generation. Die Schoko-Someliere bietet in der Konditorei Klingelhöfer in Marburg verführerische Schokoladen- und Pralinenkreationen.

Alles handarbeit und nach eigener Rezeptur. Ganz neu können die Produkte jetzt auch im Onlineshop "Schokoladen Klingelhöfer" bestellt werden.

Weitere Informationen Kontakt Annette Klingelhöfer

Café Klingelhöfer

Haspelstraße 21

35037 Marburg



Telefon: 06421 - 23372

Online-Shop: www.schokoladen-klingelhoefer.de

E-Mail: info@konditorei-klingelhoefer.de Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 20.11.2020, 18:00 Uhr