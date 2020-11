In Alexander Dicks Tee Fachgeschäft in Bruchköbel strömt ein fruchtig-angenehmer Duft in die Nase. Dort gibt traditionelle Sorten, wie Darjeeling, aber auch außergewöhnliche Kreationen, wie z.B. das winterliche Knusperhäuschen, Sweet Unicorn oder den Gentleman Tea, der mit Whiskey versetzt ist. Alle Sorten sind zertifiziert und Fair Trade.

Seine Tee-Passion hat der 26-Jährige in die Wiege gelegt bekommen: bereits Mutter und Großmutter hatten einen kleinen Tee-Laden.

Weitere Informationen Kontakt Tee Fachgeschäft Bruchköbel

Hauptstraße 61

63486 Bruchköbel



Telefon: 06181 - 307 44 45

E-Mail: info@teefachgeschaeft-bruchkoebel.de

Facebook: teeladen.brk

Instagram: teefachgeschaeftoffical Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "maintower", 06.11.2020, 18:00 Uhr