65 tote Meerschweinchen in Osthessen gefunden

Was für ein grausiger Fund! Vor einer Maschinenhalle in Poppenhausen hat ein Mann 65 tote Meerschweinchen gefunden. Laut Polizei seien neben den verendeten Tieren auch neun lebende gefunden worden. Anwohner haben noch mehrere Stunden nach weiteren überlebenden Meerschweinchen gesucht. Was steckt hinter dem rätselhaften Fund?