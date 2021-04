Corona macht kreativ. Wenn schon nicht ans Mittelmeer, dann zumindest unterwegs auf hessischen Flüssen. Ohne Bootsführerschein geht es in den meisten Fällen allerdings nicht. Hört sich elitärer an, als es ist. Deshalb ist unser maintower-Reporter Jens Pflüger mit an Bord und erkundigt sich mal, was alles nötig ist, um nach einem schönen Törn jeden Hafen auch wieder sicher ansteuern zu können.