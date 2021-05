…is love. So würden Sie jetzt vermutlich fortfahren. Das stimmt auch. Denn in der neuen Serie "All you need" in der ARD-Mediaktek geht es um Liebe. Und die hat bekanntlich viele Facetten. Queer ist das Stichwort. Denn letztlich ist es 30 Jahre her, als der erste Kuss zwischen zwei Männern in der "Lindenstraße" gezeigt wurde. Die neue Serie ist wesentlich flotter unterwegs, bunt, schrill, sexy. Was auf Sie zukommt, wir haben es uns angeschaut.