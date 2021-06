Anbaggern mit 90 Dezibel: Frösche geben Open-Air in Bad Homburg

Im kleinen Tannenwald in Bad Homburg kann man das inzwischen ganz schön seltene Naturspektakel hören und sehen. Das Froschkonzert hat nur einen Zweck: Wer hier am lautesten quakt, den finden die Weibchen am spannendsten. Dating mit bis zu 90 Dezibel!