Die katholische Kirche will gleichgeschlechtliche Verbindungen nicht segnen. Das bestätigt sogar der Oberhirte: Papst Franziskus, der sonst als weltoffen gilt. Da kommt Unruhe selbst in den eigenen Kirchenreihen auf. So überraschen die Gläubigen im Bistum Limburg auf Facebook mit einem Regenbogen, der den Limburger Dom umgibt.