Endlich hat alles in der Stube seine Ordnung. Alles ist am rechten Platz, plus Frühjahrsputz – was wollen wir mehr? Nach dem Motto: My Home Is My Castle. Eigentlich, gäbe es da nicht einen Haken. Die „Aufschieberitis“. Nach dem Motto: das hat noch bis nächste Woche Zeit und Zeit und Zeit. Damit ist jetzt Schluss – maintower zeigt, wie wir schnell und ohne viel Umstand wieder klar Schiff machen können.