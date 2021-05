Vor der alten Opfer und an der alten Brücke sieht man es besonders deutlich – Frankfurt pinselt breitere Radwege. Zu viele, sagt Michael Haberland, Präsident des Automobilclubs „Mobil in Deutschland“: „Stoppt den Rad-Wahnsinn in Frankfurt! Das ist völlig irre, die fahren die Stadt an die Wand.“ Der ADFC hat natürlich die gegenteilige Meinung – und macht seit vielen Jahren vehement auf die Not der Radfahrer in Frankfurt aufmerksam.