Zweimal im Jahr kommen Eichhörnchenbabys zur Welt: Einmal im Frühjahr zwischen März und April und einmal im Sommer zwischen Mai und August. Wenn die Mama aber nicht so kann oder will, dann kommt die Ersatzmama Tanja Schäfer zum Einsatz. Wir sind bei ihr zu Gast. In der Wildtierhilfe Schäfer in Offenbach.