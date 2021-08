Bambusgeschirr statt Plastik. Das hört sich erst einmal gesund an. Doch die Verbraucherzentrale warnt. In Verbindung mit Lebensmitteln können schädliche Substanzen unserem Körper ganz schön zu schaffen machen. Auch krebsauslösende Schadstoffe seien nicht auszuschließen. Also besser Hände weg von Bambusgeschirr?