„Behind the mask“ – Fotograf zeigt die Menschen hinter den Masken

Was sind die Geschichten hinter unseren Masken? Ein Jahr lang reist Marcel Gregory Stock aus Limburg durch die Corona-Republik. 160 Porträts aus 40 Städten. Entstanden ist ein packendes Buch: "Behind the Mask". Ausdrucksstarke Fotografien, von der Kassiererin bis zum Künstler, vom Make-up-Artist bis zum Minister, bilden einen Querschnitt unserer Gesellschaft und ergründen die Gefühle und Geschichten hinter der Maske.