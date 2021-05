Bochum ich komm aus Dir – Waldeck Frankenberg ich häng an Dir

Familie Gehre hat die Nase voll von ihrer Wohnung in Bochum. Ihr Traum war es schon immer, einen Hof zu haben. Den haben sie jetzt gefunden: In Alraft, Waldeck-Frankenberg. Riesiges Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, komplett sanierungsbedürftig. Wir begleiten die Neu-Hessen bei ihren ersten Schritten in unserem Hesseländsche.