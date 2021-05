Was machen Musikerinnen und Musiker in Pandemiezeiten ohne Bühne? Die Kulturbranche ist so hart getroffen wie kaum eine andere. Um Künstlerinnen und Künstlern aus Hessen in dieser schweren Phase einen Lichtblick zu geben, hat der Hessische Rundfunk die Aktion "Bühne frei!" ins Leben gerufen. Gastgeber Max Mutzke hat für die erste Folge eine Musikmischung mit Gänsehaut-Garantie ausgesucht.