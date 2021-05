Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie trifft die Kulturbranche so hart wie kaum eine andere. Der Hessische Rundfunk bietet deswegen Künstler*innen aus Hessen in dieser schweren Phase einen besonderen Lichtblick und ermöglicht virtuelle Auftritte. In der zweiten Folge präsentiert Cassandra Steen EVOU aus Wiesbaden, LUPID aus Hüttenberg, Daniela May aus Biebergemünd sowie Nico Laska aus Ortenberg.