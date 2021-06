Bei manchen von uns hat die Waage in den vergangenen Wochen deutlich mehr angezeigt, als vor Corona. Warum? Essen aus Langeweile, Frustessen oder einfach mangelnde Bewegung? Was die Gründe sind, dass erfahren wir. Noch viel besser: was wir gegen die Pfunde machen können – das zeigen wir Ihnen auch.